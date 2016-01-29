Энрике: «Не выпускать Неймара на поле рискованно, меня за это убьют»

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике пообщался с журналистами в преддверии матча 22-го тура Примеры против "Атлетико".

"Мы готовимся к этой игре с тем волнением, которое сопровождает матчи против основных конкурентов. Это важная встреча в плане гонки за чемпионство, ведь сейчас в дело вступают такие аспекты, как личные встречи, разница мячей и тому подобное. Все хотят увидеть хороший матч и "Камп Ноу", поддерживающий свою команду", – сказал Энрике.

Также наставник прокомментировал состояние некоторых футболистов.

"Неймар и Альба в порядке. Неймар получил небольшой удар по ноге. В его выходе на поле есть риск, но и не выпускать его рискованно – тогда меня убьют. Понимаете, что я имею в виду? Он не будет отдыхать только из-за удара, он будет играть".