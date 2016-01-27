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    Сборная России в преддверии ЧЕ-2016 сыграет товарищеский матч с одной из команд Великобритании

    Сборная Росии в июне в рамках подготовки к чемпионату Европы 2016 года проведет товарищескую встречу с одной из команд Великобритании. Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

    "Товарищеский матч сборной России в июне предполагается с одной из команд Великобритании, потому что у нас оттуда несколько соперников по группе на чемпионате Европы", - заявил Лебедев.

    Ранее сообщалось, что команда Леонида Слуцкого в преддверии Евро-2016 с 25 мая по 5 июня проведет тренировочный сбор в Швейцарии, во время которого сыграет два товарищеских матча.

    Напомним, что на чемпионате Европы национальной команде предстоит сыграть со сборными Англии, Словакии и Уэльса, которые стали соперниками россиян по группе В.

    Источник: Р-Спорт

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    27.01.2016 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 января 2016, 18:58

      Шотландия или Сев.Ирландия.

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