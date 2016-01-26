Дибала не собирается уходить из «Ювентуса»

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что он не собирается покидать команду.

"Болельщики могут не беспокоиться из-за присутствия на наших матчей скаутов "Барселоны". Я пришел в "Ювентус" всего шесть месяцев назад и не думаю об уходе. Я счастлив в "Ювентусе".

Чувствую ли я себя новым Месси? Я просто пытаюсь прогрессировать каждый день. Я был бы рад быть хотя бы немного похож на Месси", - сказал Дибала.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" отказался продавать Дибалу в "Барселону" за 86,7 миллиона евро.