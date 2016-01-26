Мини-футбол. «Аврора» дважды обыграла на выезде «Снежану»

Лидер женского чемпионата России по мини-футболу "Аврора" из Санкт-Петербурга проводила свои очередные матчи в Подмосковье, где клубу Эдуарда Баткина предстояло помериться силами со "Снежаной-Котельники". Первая половина стартового поединка проходила в равной борьбе и даже завершилась ничейным исходом, однако уже во второй двадцатиминутке гостьи с берегов Невы, пропустив первыми, следом пять раз в течение пяти минут поразили ворота соперниц, что и предопределило исход поединка – 2:6. Второй поединок развивался несколько иначе и петербургские футболистки значительно быстрее сумели обозначить своe преимущество. Исход же оказался весьма схожим – 7:2 в пользу "Авроры". Хет-триком во втором поединке отметилась одна из лидеров "Авроры" Виктория Афанасова, вернувшая в строй поле длительной реабилитации.

В другом противостоянии 9-го тура столичный "Торпедо-МАМИ" принимал пензенскую "Лагуну-УОР". И так достаточно ограниченный состав сурской дружины вновь испытал потери – из-за перебора желтых карточек первый поединок пропускала Ксения Олькова. Даже несмотря на это, дружина Михаила Крюкова сумела оказать москвичкам мощное сопротивление и имела все шансы заработать очки, но связка экс-игроков "Лагуны", а ныне футболисток "Торпедо-МАМИ" Павлины Бородиной и Татьяны Дерипаско лишила гостей такой возможности на последней минуте встречи, 2:1. Ответная дуэль впервые для столичного клуба в текущем чемпионате завершилась мирным исходом – 3:3. Дублем отметилась капитан черно-белых Олеся Воробей, подтвердившая позицию лучшего бомбардира чемпионата на данный момент.

Чемпионат России по мини-футболу среди женских команд. Все результаты 9-го тура

"Снежана-Котельники" (Московская область) – "Аврора" (Санкт-Петербург) – 2:6 (1:1)

"Снежана-Котельники" (Московская область) – "Аврора" (Санкт-Петербург) – 2:7 (1:3)

"Торпедо-МАМИ" (Москва) – "Лагуна-УОР" (Пенза) – 2:1 (0:0)

"Торпедо-МАМИ" (Москва) – "Лагуна-УОР" (Пенза) – 3:3 (0:1)

Положение команд:

Аврора – 38 (14 игр);

Снежана-Котельники – 23 (16);

Торпедо-МАМИ – 22 (14);

Лагуна-УОР – 16 (14);

Тюмень – 4 (14)

Бомбардиры: Олеся Воробей (Торпедо-МАМИ) – 13; Анастасия Дурандина (Аврора), Татьяна Коржова (Снежана-Котельники) – обе 11.