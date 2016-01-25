Клопп: «В новых очках я немного похож на серийного убийцу!»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями от своего внешнего вида после смены очков. Прежние очки наставника пострадали во время празднования победного гола в матче 23-го тура АПЛ против "Норвича" (5:4), когда их по неосторожности сломал Кристиан Бентеке.

"Это мои вторые очки, и в них я немного похож на серийного убийцу! Я не стану требовать от Кристиана новую пару. Это была моя вина, и еще ни разу в моей жизни никому не пришлось платить за мои ошибки", – сказал Клопп.