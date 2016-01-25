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    «Лилль», «Сент-Этьен» и «Ренн» интересуются Панюковым

    Форвард литовского "Атлантаса" Андрей Панюков заинтересовал несколько клубов французской Лиги 1. Напомним, что он выступает на правах аренды в "Аяччо".

    "К Панюкову проявляют интерес два французских клуба. Возможно, он перейдет даже в это трансферное окно. Это команды из верхней половины таблицы лиги 1, хорошие клубы", — рассказал главный тренер "Атлантаса" Константин Сарсания.

    Стоит отметить, что на Панюкова претендуют "Лилль", "Сент-Этьен" и "Ренн". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

    Источник: ТАСС

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    25.01.2016 10:25
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