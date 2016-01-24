Елагин: «Обижаться на «Матч ТВ»? А как можно обижаться на погоду?»

Футбольный комментатор Александр Елагин прокомментировал ситуацию с его выведением из штата телеканала "Матч ТВ".

– Есть информация, что ряд комментаторов переведены на гонорарную систему оплаты. Среди них – вы. Так ли это?

– Да. Раньше были оклады, а теперь – гонорарная система. Говорят, не у всех. Но я, честно говоря, на этот счет не заморачивался, поэтому ничего путного сказать не могу. Считаю, это нормальное дело руководства. Бизнес есть бизнес. Ничего личного.

– Теперь комментаторы должны быть заинтересованы в том, чтобы как можно больше матчей прокомментировать.

– Понимаете, тут не от меня зависит. Точнее от меня зависит, что я должен работать. Но я и так всегда работал. Другое дело – как оценивать это. Грубо говоря, я теперь буду в качестве приглашенного человека. Конечно, это не от меня зависит, как меня будут приглашать. Мы переподписали контракты.

– Нет обиды?

– А как можно обижаться на погоду?

– Просто кто-то остался на окладах, а кого-то перевели на гонорары.

– К этому всегда относился, как к бизнесу. Вот считается, что лучше перевести меня на гонорарную систему. Нет никакой обиды абсолютно. И потом у меня и возраст такой, что обижаться глупо. Ну, смешно...