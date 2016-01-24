Мини-футбол. КПРФ обыграл «Сибиряк», «Ухта» впервые взяла три очка дома

Столичная "Дина" в первом матче 15-го тура Суперлиги в родных стенах разнесла петербургский "Политех", отправив в ворота соперника семь безответных мячей. А во втором противостоянии хозяева паркета добились лишь ничьей.

"Ухта" ударно провела тур, набрав в двух встречах четыре очка. Сначала аутсайдер чемпионата разошелся миром с "Прогрессом", а в ответной игре добился победы, которая стала для скромного коллектива первым домашним успехов в текущем сезоне.

КПРФ играюче побился трех очков во встрече с новосибирским "Сиибиряком", двумя мячами отметился форвард Владимир Гончаров.

Чемпионат России. Суперлига. 15-й тур. Первые матчи

Синара (Екатеринбург) – Тюмень – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Антошкин, 34. 1:1 – Бастриков, 49.

Дина (Москва) – Политех (Санкт-Петербург) – 7:0 (5:0)

Голы: 1:0 – Морено, 5. 2:0 – Карлиньос, 6. 3:0 – Шарипов, 7 (в свои ворота). 4:0 – Морено, 13. 5:0 – Морено, 25. 6:0 – Мишарин, 30. 7:0 – Абрамов, 44.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чишкала, 22. 2:0 – Давыдов, 25. 3:0 – Чишкала, 47. 4:0 – Лысков, 48.

Ухта – Прогресс (Глазов) – 4:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Кузьминых, 2. 1:1 – Букин, 15. 1:2 – Кузнецов, 21.2:2 – Кузьминых, 32. 3:2 – Иванов, (с пенальти, 10м). 3:3 – Толстов, 39. 4:3 – Максимов, 43. 4:4 – Петров, 43.

КПРФ (Москва) – Сибиряк (Новосибирск) – 6:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Иванов, 13. 1:1 – Гончаров, 21. 2:1 – Гончаров, 23. 2:2 – Главатских, 28. 3:2 – Сомхишвили, 31. 4:2 – Котляров, 34. 4:3 – Лео Сантана, 45. 5:3 – Паулиньо, 46. 6:3 – Шакиров, 48. 6:4 – Кудзиев, 49.

Динамо (Московская область) – Норильский никель (Норильск) – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Бадретдинов, 15. 2:0 – Фукин, 16. 2:1 – Пономарев, 17. 3:1 – Бурков, 21. 3:1 – Бурков, 50. 5:1 – Фернандиньо, 50.

Ответные матчи

Синара (Екатеринбург) – Тюмень – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Антошкин, 43. 0:2 – Антошкин, 44. 0:3 – Лобков, 49. 1:3 – Чистополов, 50.

Дина (Москва) – Политех (Санкт-Петербург) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Кутузов, 9. 2:0 – Багиров, 15. 2:1 – Дяк, 48. 2:2 – Романов, 50.

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Новая генерация (Сыктывкар) – 7:5 (2:3)

Голы: 0:1 – Кригер, 5. 0:2 – Семуков, 7. 1:2 – Давыдов, 9. 1:3 – Гибадуллин, 11. 2:3 – Афанасьев, 12. 3:3 – Давыдов, 26. 3:4 – Лялин, 27. 4:4 – Эдер Лима, 27. 5:4 – Эдер Лима, 34. 6:4 – Ниязов, 43. 7:4 – Робиньо, 45. 7:5 – Талес, 48.

Ухта – Прогресс (Глазов) – 5:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Петров, 2. 1:1 – Дунец, 7. 2:1 – Бикбулатов, 13. 2:2 – Кузнецов, 13. 3:2 – Костюков, 35. 4:2 – Дунец, 43. 5:2 – Салахов, 50.