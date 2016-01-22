«Барселона» предлагала за Дибалу 86,7 миллиона

"Ювентус" отказался продавать нападающего Паоло Дибалу в "Барселону" за 86,7 миллиона евро.

Сообщается, что именно такую сумму предлагали каталонцы на форварда "Ювентуса". По информации источника, "Барселона" дважды обращалась к итальянскому клубу с соответствующим запросом, однако оба раза получила отказ от генерального директора туринцев Джузеппе Маротты.

Напомним, к Дибале также проявляет интерес "Реал". Ожидается, что оба испанских клуба вновь попытаются приобрести игрока.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за "Ювентус" 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.