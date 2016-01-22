Ниасс: «Другим нападающим РФПЛ нужно хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне»

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс попробовал сравнить себя с другими форвардами российской Премьер-лиги.

"Это сложно. Давайте не будем судить об оценках, но подумаем о качествах. У меня вот много плюсов. Считай: может быть навес в штрафную, и я выиграю борьбу, потому что силен и высок. Вы можете закинуть мяч за спину защитников, и я буду быстрее их. Да, Ниасс уверен в своей скорости. Вы можете дать пас низом, и я развернусь с мячом, сохраню его или пойду в обводку, потому что достаточно техничен. Если все плохо, то вы можете просто выбивать мяч, и я буду цепляться, потому что вынослив и хорош в борьбе. Есть очень много форвардов, которые хороши в одном из компонентов, но Ниасс может смешивать разные стили. Если даже я и не лучший, то остальным нападающим РФПЛ нужно очень хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне, потому что сам я тружусь изо всех сил", - сказал Ниасс.