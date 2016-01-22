Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ниасс: «Другим нападающим РФПЛ нужно хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне»

Ниасс: «Другим нападающим РФПЛ нужно хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне»

22 января 2016, 12:17
8

Нападающий московского "Локомотива" Умар Ниасс попробовал сравнить себя с другими форвардами российской Премьер-лиги.

"Это сложно. Давайте не будем судить об оценках, но подумаем о качествах. У меня вот много плюсов. Считай: может быть навес в штрафную, и я выиграю борьбу, потому что силен и высок. Вы можете закинуть мяч за спину защитников, и я буду быстрее их. Да, Ниасс уверен в своей скорости. Вы можете дать пас низом, и я развернусь с мячом, сохраню его или пойду в обводку, потому что достаточно техничен. Если все плохо, то вы можете просто выбивать мяч, и я буду цепляться, потому что вынослив и хорош в борьбе. Есть очень много форвардов, которые хороши в одном из компонентов, но Ниасс может смешивать разные стили. Если даже я и не лучший, то остальным нападающим РФПЛ нужно очень хорошо работать, чтобы оказаться на моем уровне, потому что сам я тружусь изо всех сил", - сказал Ниасс.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ниасс Умар
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bearded_man
1453454423
А никого не смутило, что он говорит о себе в третьем лице? Сразу вспомнился Модест в исполнении Стоянова.)
Ответить
aimer1988
1453464076
Почему же зазнался? Просто уверен в своих силах и в общем по делу говорит. Он, наверное, один из самый прогрессирующих игроков в РФПЛ, потому что в каждой игре отдает себя полностью.
Ответить
KuPe4iK
1453465306
Епёрный театр...Кто ОН!?!?!?
Ответить
Black Giz
1453468847
Самокритичный крендель)))
Ответить
_FootFan
1453479362
Скажите что он вообще такое)))
Ответить
Etiainen
1453480122
еееее бичез
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1453538650
Да он крутой, почти как пятка Ибрагимовича!
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
4
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
3
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+