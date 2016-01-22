«Аль-Садд» Хави уступил в матче за Суперкубок Катара

Известный испанский футболист Хави вместе со своим клубом «Аль-Садд» проиграл в матче за Суперкубок Катара.

«Аль-Садд» встречался с «Лекхвией» и уступил со счетом 1:4. Отметим, что «Лекхвия» завоевала Суперкубок впервые в своей истории. Что касается нынешнего клуба Хави, то, начиная с 1977 года, он трижды становился победителем турнира, а вот «Лекхвия» завоевала трофей впервые за 39 лет.

«Аль-Садд» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионате Катара, а «Лекхвия» идет третьей.