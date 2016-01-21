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    Власти Калининграда снесут 450 незаконных построек к ЧМ-2018

    В рамках подготовки к чемпионату мира 2018-го года в Калининграде будут снесены порядка 450-ти незаконных построек, в число которых входят нестационарные торговые объекты. Об этом заявил мэр города Александр Ярошук.

    "В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве органы местного самоуправления теперь наделены правом самостоятельно принимать решение о сносе незаконно возведенных построек. Только за 2015-й год нами выявлено порядка 450-ти самовольно возведенных ограждений, хозяйственных построек, зданий, нестационарных торговых объектов

    Мы должны привести внешний вид Калининграда в порядок к ЧМ-2018. И власти города будут этим заниматься решительно и активно», – сказал Ярошук.

    Напомним, в Калининграде состоятся четыре встречи группового этапа чемпионата мира.

    Источник: Интерфакс

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    21.01.2016 21:18
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