Маскерано осужден на год лишения свободы

Испанский суд приговорил аргентинского защитника "Барселоны" Хавьера Маскерано к лишению свободы сроком на год.

Такое наказание наложено на хавбека за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, Маскерано оштрафован на 815 тысяч евро. Футболист сможет избежать тюремного заключения, если заплатит дополнительный штраф в размере 21 тысячи евро.

Ранее Маскерано признался, что не уплатил налоги в размере 1,5 миллиона евро, но затем возместил эту сумму с процентами. В ближайшие дни суд вынесет новый вердикт.