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    «Динамо» и «Зенит» не могут договориться по Жиркову

    Между «Динамо» и «Зенитом» возникли разногласия по поводу размера компенсации за полузащитника москвичей Юрия Жиркова.

    Сообщается, что «Зенит» предлагает «Динамо» 300 тысяч евро за трансфер Жиркова в январе, а московский клуб желает получить за своего игрока не менее 600 тысяч.

    Сам Жирков, чей личный контракт с «Зенитом» уже согласован, ожидает исхода переговоров. Если клубы не достигнут соглашения, то трансфер будет отложен до лета.

    Источник: Sportbox.ru

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    19.01.2016 20:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +118

      Лыков 20 января 2016, 00:50

      И самим не нужен и за дёшево жалко отдавать, вот зобнина лучше возьмите

      -1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 20 января 2016, 00:11

      кто то когда..... когда то и спартак был вечным чемпионом..зачем нам прошлые заслуги...

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 19 января 2016, 23:31

      Забыли как конская калека возил тимощуков ваших и зенит

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 января 2016, 22:37

      тоже наверн как и кокорин хочет зарплату не менее 5..))... в анжи их видимо разбаловали..) в свое время

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 22:09

      Все хотят урвать от "национального достояния", ага.

      3
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      Рейтинг: +11222

      alp 19 января 2016, 21:12

      и слава Богу! нет жиркову места в Зените!!

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 января 2016, 21:03

      Не могут - и не надо

      2
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