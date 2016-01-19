«Динамо» и «Зенит» не могут договориться по Жиркову

Между «Динамо» и «Зенитом» возникли разногласия по поводу размера компенсации за полузащитника москвичей Юрия Жиркова.

Сообщается, что «Зенит» предлагает «Динамо» 300 тысяч евро за трансфер Жиркова в январе, а московский клуб желает получить за своего игрока не менее 600 тысяч.

Сам Жирков, чей личный контракт с «Зенитом» уже согласован, ожидает исхода переговоров. Если клубы не достигнут соглашения, то трансфер будет отложен до лета.