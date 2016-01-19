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    «Барселона» готова отпустить Дугласа в бесплатную аренду

    "Барселона" хочет отдать в аренду бразильского защитника Дугласа.

    Каталонский клуб готов отпустить игрока в бесплатную аренду и даже продолжить платить ему зарплату, чтобы предоставить ему игровую практику в другом клубе. Впрочем, пока что никто не проявляет заинтересованность в игроке.

    Напомним, что 25-летний Дуглас перешел в "Барселону" летом 2014 года, провел за клуб 7 матчей. В составе каталонцев Дуглас выиграл чемпионат и Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Sport.es

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    19.01.2016 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2016, 17:47

      Зачем его вообще брали,непонятно

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