Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евдокимов: «Газовик» пока не думает о Премьер-лиге»

    Главный тренер "Газовика" Роберт Евдокимов заявил, что он пока не думает о выходе своей команды в Премьер-лигу.

    "Наверное, это дело журналистов ─ разбираться, за счет чего удается добиться результата (смеется). Мы в свою очередь работаем, делаем свое дело. Хорошо провели селекцию и удачно подготовились к началу сезона. В целом команда у нас сыгранная, а дело, наверное, в самом клубе. У нас все нацелено на то, чтобы футболисты играли и добивались положительного результата.

    О Премьер-лиге мы пока не думаем. Наша задача — подготовиться к весенней части чемпионата. Но, разумеется, селекционная работа ведется, и если будут какие-то изменения, то незначительные и, как вы сказали, точечные. Буквально одна или две позиции. Хотя не стоит отрицать и того, что изменений зимой не будет вовсе", - сказал Евдокимов.

    Напомним, что после 24 туров "Газовик" лидирует в ФНЛ и на 7 очков опережает ближайшего преследователя.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2016 16:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 января 2016, 17:45

      Скромничает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11