«Зенит» рассматривает Жезуша на замену Виллаш-Боашу

У руля петербургского «Зенита» может стать главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш.

Сообщается, что боссы российского клуба настроены найти португало- или испаноговорящего тренера, который не испытал бы проблем в общении с легионерами клуба.

По информации источника, Жезуш является одним из главных кандидатов на должность. Действующее соглашение специалиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2018 года, однако в контракте нет обязательств по выплате неустойки при досрочном прекращении сотрудничества.