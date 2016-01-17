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    Защитник «Кристал Пэлас» может стать преемником Терри в «Челси»

    "Челси" хочет приобрести защитника "Кристал Пэлас" Скотта Данна. Отмечается, что руководство лондонского клуба видит в 28-летнем англичанине преемника капитана "аристократов" Джона Терри.

    Сам Данн, продливший в прошлом году контракт с "Кристал Пэлас", не хочет покидать свою нынешнюю команду, однако лондонцы готовы предложить игроку удвоенную зарплату.

    По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в три миллиона евро. В нынешнем сезоне Данн провел за "Кристал Пэлас" в АПЛ 21 матч и забил в них три гола.

    Источник: Goal.com

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    17.01.2016 08:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      alladin13 17 января 2016, 12:47

      А чо преемника постарше еще не было? Охренеть, пенсионеров опять разводят.

      2
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      Рейтинг: +1608

      кто там > alladin13 17 января 2016, 15:57

      ну считается что защитники выходят на свой пик примерно в таком возрасте

      0
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      Рейтинг: +627

      Xiko 17 января 2016, 12:27

      Нужен молодой, а не..28 лет

      0
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