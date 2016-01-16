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    Промес: «Невыход Голландии на Евро-2016 – шок для всей страны»

    Полузащитник "Спартака" Квинси Промес заявил, что невыход сборной Голландии на Евро-2016 стал для него и всей страны настоящим шоком.

    Как пережили невыход родной Голландии на Евро-2016, стало ли это шоком?

    – Да, это стало настоящим шоком, мы все до сих пор переживаем. Голландия – одна из лучших сборных в истории футбола. И я очень огорчен, что не получится дебютировать на большом турнире со сборной.

    –​ Что говорят по этому поводу в стране?

    – Люди расстроены, злы. Но мы уже не можем ничего изменить. Нужно теперь выходить на чемпионат мира в России.

    –​ Чем планируете заняться во время Евро-2016?

    – Не знаю, может, посмотрю какие-то матчи. Но, честно говоря, мне будет все равно, что происходит на Евро. Я же не болельщик. Наша сборная не играет, поэтому смотреть матчи других команд будет тяжело. Думаю, что посмотрю встречи сборной России. Но мне хочется играть на этом турнире, а не видеть его по телевизору.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2016 15:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 января 2016, 18:57

      Так принимай наше гражданство и будешь играть.

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