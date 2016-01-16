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    «Зенит» ждет Жиркова на сборе в Катаре

    Хавбек «Динамо» Юрий Жирков покинул португальский сбор бело-голубых для того, чтобы присоединиться к «Зениту» в Катаре. Игрок договорился с петербургским клубом о личном контракте. Как сообщает источник, соглашение, по которому полузащитник будет зарабатывать два миллиона евро в год, рассчитано на полтора года.

    В текущем чемпионате России Жирков сыграл 16 поединков, в которых сделал две результативные передачи.

    Источник: Life

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    16.01.2016 01:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 16 января 2016, 10:18

      Бомбя ИГИЛ Россия по сути объявила войну Катару.Поскольку Катар официальный спонсор ИГИЛ.А Зенит едет туда на сборы.Как так?

      0
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      Рейтинг: +65

      DenMih > W.Wayt 16 января 2016, 11:15

      чего????

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