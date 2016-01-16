«Зенит» ждет Жиркова на сборе в Катаре

Хавбек «Динамо» Юрий Жирков покинул португальский сбор бело-голубых для того, чтобы присоединиться к «Зениту» в Катаре. Игрок договорился с петербургским клубом о личном контракте. Как сообщает источник, соглашение, по которому полузащитник будет зарабатывать два миллиона евро в год, рассчитано на полтора года.

В текущем чемпионате России Жирков сыграл 16 поединков, в которых сделал две результативные передачи.