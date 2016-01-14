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    «Сельта» требует от «Барселоны» заплатить 18 миллионов за Нолито

    В переговорах «Барселоны» и «Сельты» по поводу трансфера форварда галисийцев Нолито возникли затруднения. По информации источника, клуб из Виго не намерен отдавать игрока в аренду сине-гранатовым, а хочет сразу получить за него сумму отступных, прописанную в контракте, которая составляет 18 миллионов евро.

    В случае, если «Барселона» все же решит отложить переход нападающего до летнего трансферного окна, сумма за него увеличится.

    Источник: Marca

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    14.01.2016 10:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      DenMih 14 января 2016, 13:52

      а куда его хотят?разве только на скамейке сидеть и ждать травмы кого-нить из МНС

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 января 2016, 11:51

      Суарес значит не переходит?

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