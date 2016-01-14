«Сельта» требует от «Барселоны» заплатить 18 миллионов за Нолито

В переговорах «Барселоны» и «Сельты» по поводу трансфера форварда галисийцев Нолито возникли затруднения. По информации источника, клуб из Виго не намерен отдавать игрока в аренду сине-гранатовым, а хочет сразу получить за него сумму отступных, прописанную в контракте, которая составляет 18 миллионов евро.

В случае, если «Барселона» все же решит отложить переход нападающего до летнего трансферного окна, сумма за него увеличится.