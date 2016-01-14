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    «Жетысу», «Хенан Цзяние», «Славия» и «Спартак» станут соперниками «Краснодара» на сборах

    "Краснодар" завтра выходит из отпуска, чтобы 19-го января отправиться на первый сбор в ОАЭ, который продлится 11 дней и вместит в себя два товарищеских поединка. 25-го января «горожане» сыграют с казахстанским "Жетысу", а на 29-е число намечена контрольная встреча с "Хенан Цзяние".

    Еще три товарищеских матча «быки» проведут на втором сборе в Испании, который состоится со второго по 16-е февраля. Сперва черно-зеленые, вероятнее всего, померяются силами со "Славией" (четвертого февраля), а восьмого числа состоится поединок со «Спартаком». С кем краснодарский клуб сыграет 12-го февраля, пока неизвестно.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    14.01.2016 10:04
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