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    Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА

    Жером Вальке уволен с поста с Международной федерации футбола (ФИФА).

    Такое решение было принято 9 января на заседании экстренного комитета ФИФА. Теперь исполнять обязанности генерального секретаря будет Маркус Каттнер.

    Ранее Вальке стал одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Власти США верят, что функционер еще в 2008-м году перевел 10 миллионов долларов со счетов организации на счета Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в качестве взятки за голоса в пользу заявки ЮАР на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года.

    Источник: ФИФА

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    13.01.2016 13:01
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