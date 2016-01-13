Вальке уволен с поста генерального секретаря ФИФА

Жером Вальке уволен с поста с Международной федерации футбола (ФИФА).

Такое решение было принято 9 января на заседании экстренного комитета ФИФА. Теперь исполнять обязанности генерального секретаря будет Маркус Каттнер.

Ранее Вальке стал одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Власти США верят, что функционер еще в 2008-м году перевел 10 миллионов долларов со счетов организации на счета Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в качестве взятки за голоса в пользу заявки ЮАР на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2010 года.