Канчельскис: «Не вижу, кто бы мог сейчас составить конкуренцию Месси и Роналду»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результаты голосования за лучшего игрока 2015 года. Напомним, первое место занял Лионель Месси, второе – Криштиану Роналду.

«С этим выбором согласен. Во-первых, он в составе "Барселоны" взял немало трофеев, провел хороший сезон, да и у сборной неплохие результаты. А Роналду тот год провел не так ярко, как обычно проводил, Месси поярче выглядел. На данный момент кандидатур тех, кто мог бы им составить конкуренцию, я не вижу"