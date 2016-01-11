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    Слуцкий и Широков голосовали за Месси

    При выборе лучшего игрока 2015 года представители сборной России – главный тренер Леонид Слуцкий и капитан Роман Широков – проголосовали за Лионеля Месси, который в итоге и стал обладателем награды, набрав 41,33% голосов.

    Второе место Слуцкий отдал Криштиану Роналду, третье – Мануэлю Нойеру. Широков на вторую позицию также поставил португальца, а на третью – Кевина Де Брюйне.

    Напомним, в голосовании принимали участие главные тренеры и капитаны национальных сборных, а также представители спортивных СМИ.

    Источник: ФИФА

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    11.01.2016 22:27
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