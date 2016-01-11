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    «Динамо» планирует расстаться с Самба зимой

    Московское «Динамо» планирует расстаться с защитником команды Кристофером Самба в текущее зимнее трансферное окно. Как сообщает источник, руководство бело-голубых готово к продаже и аренде футболиста и даже рассматривает вариант с расторжением контракта.

    Соглашение 31-летнего конголезца с клубом истекает через полгода. В текущем сезоне Самба не принял участия ни в одном матче «Динамо», пропустив вторую половину 2015 года из-за грыжи шейного отдела позвоночника. Также африканец не полетел с командой на первый зимний тренировочный сбор в Португалию. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в 8 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2016 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 января 2016, 09:17

      Он столько раз муСо рков выручал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 января 2016, 00:53

      Можно смело расторгнуть контракт,еще не скоро вылечится,грыжа в шее это жопа полная

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