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    Агент: «Кирилла Комбарова не будет на первом сборе «Спартака»

    Агент защитника московского «Спартака» Кирилла Комбарова Павел Андреев сообщил, что его клиент точно пропустит первый сбор красно-белых, который пройдет в ОАЭ.

    - В каком клубе в итоге будет играть Кирилл?

    - Не могу сейчас ничего комментировать. Дня через три-четыре.

    - Но Кирилла точно не будет на перовом сборе «Спартака»?

    - Да.

    Напомним, ранее сообщалось об активном интересе к персоне Комбарова со стороны московских «динамовцев» и лично главного тренера бело-голубых Андрея Кобелева.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2016 20:38
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 января 2016, 12:12

      и брата пусть захватит

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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 21:43

      Не жалко.

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