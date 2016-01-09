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    Трансфер Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» - один из худших в истории АПЛ

    Английское издание The Telegraph составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ. Вошел в него и экс-нападающий ЦСКА Жо, перешедший в «Манчестер Сити» в 2008 году за 24 миллиона евро. Возглавил список форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, которого «Челси» приобрел у «Ливерпуля» в 2011 году за 58,5 миллиона евро.

    Худшие трансферы в истории АПЛ

    1. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году — 58,5 млн)

    2. Афонсо (из «Херенвена» в «Мидлсбро» в 2008 году — 17 млн)

    3. Бебе (из «Витории» в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году — 9 млн)

    4. Константинос Митроглу (из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» в 2014 году — 15 млн)

    5. Савио Нсереко (из «Брешии» в «Вест Хэм» в 2009 году — 12 млн)

    6. Андрей Шевченко (из «Милана» в «Челси» в 2006 году — 43 млн)

    7. Коррадо Грабби (из «Тернаны» в «Блэкберн» в 2001 году — 11 млн)

    8. Радамель Фалькао (аренды из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в 2014 и 2015 годах соответственно)

    9. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» в 2008 году — 24 млн)

    10. Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2011 году — 41 млн).

    Источник: Telegraph.co.uk

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    09.01.2016 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      NoN141 9 января 2016, 20:31

      по мне так Трансфер Торесса в Чесли самый худший

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 9 января 2016, 18:07

      Жо хорошо перешёл сразу начал забивать там много...не стоит пенять на трансфер если в клубе тупые тренера по физ подготовке которые не увидели что молодому игроку надо поднабрать (мяса) что бы играть в АПЛ в плотном графике...его тупо сломали.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 9 января 2016, 13:51

      Не думаю, это совсем не так.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:10

      Да уж, тот ещё список!

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