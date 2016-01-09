Освальдо присоединился к «Бока Хуниорс»

Нападающий Пабло Освальдо, ранее выступавший за такие клубы как «Рома», «Саутгемптон», «Порту», стал игроком аргентинской «Бока Хуниорс».

Итальянский форвард этой зимой расторг контракт со своей последней европейской командой «Порту» и переехал в Южную Америку на правах свободного агента. Сообщается, что соглашение Освальдо с его новым клубом рассчитано на полтора года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

В текущем сезоне Освальдо лишь семь раз выходил на поле в футболке «Порту», голами не отметился.