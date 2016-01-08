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    «Динамо» готово отпустить Жиркова в «Зенит»

    Полузащитник московского «Динамо» Юрий Жирков этой зимой может перейти в санкт-петербургский «Зенит». Как сообщает источник, сине-бело-голубые уже сделали официальное предложение по трансферу, а москвичи готовы отпустить футболиста, так как его контракт с клубом истекает менее чем через полгода. Таким образом, возможность перехода зависит только лишь от самого Жиркова.

    В текущем сезоне 32-летний защитник принял участие в 18 матчах за «Динамо». Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.01.2016 20:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 января 2016, 12:09

      за него деньги платить и зарплату сказочнуб.. ну это только за откаты

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 января 2016, 09:27

      По возрасту, как раз подходит зениту.))))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 января 2016, 09:03

      Давай, Юрик, раскрути газовый проект на бабосы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 9 января 2016, 07:45

      Вообще не о чем футболист, сидеть на лавке и получать зарплату, или непрерывно косячить как в Динамо. Они его сливают как шлак. Не нужен он Зениту!!!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 января 2016, 22:55

      тупизм за чем он нужен он же уже как три четыре года не играет а только лечится и опять восстанавливается и снова лечится

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Garrincha58 8 января 2016, 23:20

      Да, совершенно не понятно, на кой он им.

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 8 января 2016, 21:51

      Динамо-то готово...

      0
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      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 8 января 2016, 21:11

      Старпер

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