Диоп: «Если бы мы захотели, то игроков «Барселоны» унесли бы с поля на носилках»

Полузащитник «Эспаньола» Папакоули Диоп оветил на обвинения в грубой игре во время матча Кубка Испании против «Барселоны» (1:4). В ходе этой встречи у «Эспаньола» были удалены два игрока, в том числе и сам Диоп, получивший две желтые карточки.

«Конечно, мы погорячились, но не могли же мы взять и просто позволить «Барселоне» выиграть. Нельзя нас обвинять в слишком жесткой игре, ведь крови не было. Если бы мы захотели, то игроки «Барселоны» покинули бы поле на носилках. Нам вообще тяжело играть против таких команд: как только мы увеличиваем интенсивность, тут же получаем карточки», – сказал Диоп.