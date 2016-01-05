Бекхэм: «Что может быть лучше, чем Зидан, тренирующий «Реал?»

Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал назначение на пост главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«Что может быть лучше? Человек, который, возможно, был лучшим в любимой нами всеми игре, возглавит клуб, который люблю я и множество других людей. Человек с желанием, страстью, не принимающий поражений ни на каком уровне. Клуб возглавит тренер с огромным опытом игры, который к тому же будет наслаждаться новой работой. Лучшая кандидатура на этот пост", – написал Бекхэм на своей странице в Instagram.