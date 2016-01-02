Руни – второй бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед»

Форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил свой 238-й гол в составе манкунианцев, что позволило ему выйти на чистое второе место среди лучших голеадоров клуба, информирует Mister Chip. Произошло это событие во встрече 20-го тура Премьер-Лиги против "Суонси". Отметим, что мяч Руни стал для "красных дьяволов" победным. Таким образом, 30-летний игрок теперь уступает только легендарному Бобби Чарльтону, в активе которого 249 забитых мячей.

Помимо этого, Руни поднялся на второе место в списке лучших снайперов английской Премьер-Лиги. Пальму первенства здесь удерживает Алан Ширер, 260 раз поражавший ворота соперников. На счету же игрока "Манчестер Юнайтед" теперь 188 голов.