Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Ищем игрока в группу атаки»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури рассказал о планах самарского клуба в зимнее трансферное окно.

«Что касается селекции, то ситуация для нас достаточно простая: мы ищем игрока в группу атаки. Определенные наработки у нас есть, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Если все хорошо сложится, мы такого игрока постараемся приобрести в зимний период.

По селекции с точки зрения приобретения новых игроков планов больше нет никаких. Основное для нас – сохранить тот костяк, который сейчас есть, плодотворно с ним поработать и удачно провести весеннюю часть сезона-2015/16», – отметил Циклаури.