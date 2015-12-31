Ловчев: «Вопросов к Мутко много»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил работу президента РФС Виталия Мутко в уходящем году.

"Вопросов к нему много – это и история с контрактом Капелло, который будут вспоминать еще лет 20, и тема с Николаем Толстых, которого выдавили из РФС. Но в нынешней системе, в том числе и политической, что-то сделать в футболе, в РФС в целом, может только человек, который способен в нужный момент зайти на самый верх госвласти или сам этой властью являющийся. Мутко решил вопрос с главным тренером (но кто знает, чем кончится совмещение), постепенно гасятся долги, мы вышли на Евро, ужесточен лимит и, на мой взгляд, в дальнейшем эту линию ужесточения надо продолжить. Другое дело, что не решены стратегические вопросы – детско-юношеский футбол, госфинансирование и последствия его отмены, система осень-весна и ее негативные последствия", – рассказал Ловчев.