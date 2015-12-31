Дортмундская «Боруссия» отказала «Ювентусу» в продаже Гюндогана

Дортмундская «Боруссия» отказала «Ювентусу» в продаже полузащитника Илкая Гюндогана за 30 миллионов евро. Сообщается, что главный тренер немцев Томас Тухель не хочет расставаться с одним из ведущих футболистов посреди сезона. «Боруссия» хочет вернуть себе место в Лиге чемпионов и продлить контракт 25-летнего Гюндогана, который истекает в 2017 году.

Только в случае, если футболист решит не продлевать соглашение с клубом, дортмундцы станут рассматривать варианты с его продажей. Сообщается, что кроме «Ювентуса» заинтересованность в приобретении Гюндогана проявляет «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».