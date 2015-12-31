Александр Кержаков: «Всегда мечтал о футбольном мяче на Новый год»

Российский футболист Александр Кержаков, отправившийся в аренду в «Цюрих», рассказал, как в детстве относился к Новому году.

«Сейчас дети, конечно, более продвинутые. Подарки для них несколько другого калибра, чем те, о которых мы раньше мечтали. Хотя я думаю, что сладости любят все дети. О каком подарке мечтал в детстве? Честно говоря, даже не помню. О футбольном мяче мы, конечно, всегда мечтали. Хотя зима у нас не совсем с футболом ассоциировалась. Поэтому, наверное, ждали чего-то другого. Сложно вспомнить, когда перестал верить в Деда Мороза. Но, наверное, до лет 8-9 верил», — заявил он.