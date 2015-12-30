«Ювентус» собирается предложить 30 миллионов за Гюндогана

«Ювентус» в ближайшее время планирует сделать официальное предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Илкая Гюндогана. Туринцы готовы заплатить за 25-летнего полузащитника 30 миллионов евро.

Отмечается, что немецкая сторона не заинтересована в продаже футболиста, контракт которого с клубом рассчитан до 2017 года. Но представители «Ювентуса» надеются убедить дортмундцев внушительной суммой трансфера.

В текущем сезоне Гюндоган 28 раз выходил на поле в футболке «Боруссии», забил два мяча, а также отметился пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.