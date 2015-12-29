Педро жалеет, что перебрался в «Челси»

Как сообщает Football Insider, форвард «Челси» Педро выражает сожаление по поводу своего перехода из «Барселоны» в стан «аристократов». Испанец неудовлетворен стилем игры команды.

«Он перешел в «Челси», поддавшись на уговоры Сеска Фабрегаса. Однако в данный момент он сожалеет о своем решении. По мнению Педро, стиль игры команды чрезмерно функционален, и она не играет, используя все свои возможности. Он считает, что Моуринью ограничивал свободу игроков атаки. Может быть, при Хиддинке ситуация изменится, однако рассуждать об этом пока рано», – прокомментировал ситуацию источник, близкий к футболисту.

Напомним, Педро сменил Барселону на Лондон летом этого года. В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 15-ти поединках АПЛ, забив в них два гола и дважды ассистировав партнерам.