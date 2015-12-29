Борини надеется забить «Ливерпулю»

Нападающий «Сандерленда« Фабио Борини заявил, что он надеется отличиться в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля«.

«Голы придают мне уверенность, но главное, конечно же, это итоговый результат. Я хочу забивать голы «Ливерпулю» больше, чем кто-либо другой. Я уже все сказал о том времени, когда выступал за этот клуб», – сказал Борини.

Напомним, что 24-летний Борини выступал за «Ливерпуль» с 2012 по 2014 годы, провел за клуб 38 матчей и забил 3 гола. В нынешнем сезоне форвард забил 1 гол в 10 матчах за «Сандерленд».