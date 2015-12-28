Матерацци: «Этот «Интер» заслуживает стать чемпионом»

Бывший игрок миланского «Интера» и итальянской сборной Марко Матерацци считает, что у его бывшего клуба есть все шансы стать чемпионом страны.

«Интер» — это великая команда, пусть сейчас они и не принимают участие в еврокубках. До поражения от «Лацио» им всегда удавалось найти нужный подход для победы за счет игроков, которые очень хороши. Этот «Интер» заслуживает стать чемпионом», — считает триумфатор чемпионата мира 2006 года.

По итогам 17-ти туров миланский «Интер» лидирует в Серии А и опережает ближайшего преследователя на одно очко.