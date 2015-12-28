Лэмпард не верит в заговор против Моуринью

Бывший игрок лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард уверен, что футболисты команды не хотели ухода Жозе Моуринью.

«Я считаю, если имел место заговор, значит, в клубе находятся люди не того сорта. Но я знаю игроков «Челси», знаю клуб. Заговора не было. Когда команда не показывает игры, люди извне начинают искать заговор. Но ответы всегда на футбольном поле», – выразил свою точку зрения англичанин.

Напомним, что боссы «аристократов» отправили португальца в отставку из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии.