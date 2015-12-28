Депай удивил товарищей, приехав на тренировку на роскошном суперкаре

21-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Мемфис Депай приехал на воскресную тренировку на суперкаре Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, который оценивается в 240 тысяч фунтов, сообщает Sunday People.

Неизвестно, принадлежит ли ему автомобиль, или он взял его на прокат, но партнеры по команде и тренеры были сильно удивлены таким появлением голландца, которого в последнее время сильно критикуют.

Ранее ассистент главного тренера Райан Гиггз проводил с Депаем беседы о том, что прежде всего он должен сосредотачиваться на футболе.