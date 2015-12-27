Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бушманов: «Спартак» всегда был моей любимой командой»

    Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал о том, что болел за московский «Спартак» с детства и вспомнил, как попал в стан красно-белых в качестве футболиста.

    «В «Спартаке», как мне кажется, больше смотрели на сборные. Тогда в клубе работал Валентин Иванович Покровский, по тем временам довольно известный селекционер. Он просматривал сборную и после Мемориала Гранаткина подошел ко мне, поинтересовался, интересно ли было бы в «Спартаке» поиграть. Конечно, интересно! Я за «Спартак» болел с детства, это всегда была моя любимая команда. Мне нравилось, в какой футбол она играет, какие игроки за нее выступают.

    На тот момент меня приглашали и другие команды, например, ЦСКА чуть раньше, но не в команду, а в школу. Было предложение от московского «Динамо», от минского. Эдуард Малофеев позвал меня в гости, в Минск. Пригласил к себе домой, познакомил со своими дочерьми, семечки кушали у него дома, поужинали. И в принципе, все понравилось: был близок к тому, чтобы перейти в минское «Динамо», но вскоре поступило предложение от «Спартака», и тут вы сами уже понимаете», - поделился Бушманов.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.12.2015 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996516
    numo453215
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+