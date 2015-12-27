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    Лидер «Бенфики» может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о планах "Бенфики" в зимнее трансферное окно, а также отметил, что лидер лиссабонского клуба Николас Гайтан может быть продан клубу АПЛ.

    – Из "Бенфики" в зимнее трансферное окно кто-нибудь уйдет?

    – Едва ли. Руководство не намерено ослаблять команду накануне плей-офф Лиги чемпионов. Да и лидеры из "Бенфики" не рвутся. Вот летом наверняка кого-то продадут.

    – Вы о главной звезде клуба – аргентинском полузащитнике Гайтане?

    – В том числе. В феврале парню исполнится 28. Если "Бенфика" хочет на нем заработать, дальше удерживать нет смысла. Тем более, на Гайтана давно огромный спрос. Но и цена кусается. В контракте прописана сумма отступных – 45 миллионов евро!

    – Где же окажется Гайтан?

    – Скорее всего, в каком-нибудь английском клубе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2015 09:31
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