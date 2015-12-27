Фоменко: «Натурализация? Серьезным делом надо заниматься серьезно»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился мнением о возможной натурализации игроков для украинской команды.

–​ Испытываете ли вы интерес к натурализации иностранцев? Те же Данило Силва и Тайсон вроде очень «за». Оба помогли бы Украине во Франции.

– По моему мнению, интерес должен идти от самого легионера, причем, говоря об интересе, нужно иметь в виду не какие-то слухи, разговоры и другие неофициальные вещи. Убежден: должно быть письменное заявление в адрес ФФУ, а также государственных органов, которые занимаются такими ходатайствами. За три года, пока я тренирую сборную, ничего подобного не было! Ни от тех игроков, которых вы упомянули, ни от других, которым СМИ приписывали интерес к украинскому паспорту. Например, Луис Адриано. Серьезным делом надо заниматься серьезно, – рассказал Фоменко "Украинскому футболу".