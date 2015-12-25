Мхитарян близок к новому контракту с «Боруссией»

Полузащитник "Боруссии" из Дортмунда Генрих Мхитарян в ближайшее время долен поставить свою подпись под новым контрактом с клубом. В данный момент осталось урегулировать последние детали, но, как сообщается, принципиальных разногласий у сторон нет. Действующий контракт Мхитаряна рассчитан до 2017 года. Известно, что в его услугах проявлял заинтересованность «ПСЖ».

В текущем сезоне Мхитарян провел в составе «Боруссии» 16 матчей в чемпионате Германии, в которых забил шесть голов и сделал восемь голевых передач.

Отметим, что на днях Мхитарян стал лучшим футболистом Армении пятый раз подряд.