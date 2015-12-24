Организаторы ЧМ-2018 опровергли перенос матча за третье место в Сочи

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг информацию о том, что матч за третье место ЧМ-2018 будет перенесен из Санкт-Петербурга в Сочи. С таким заявлением ранее выступил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

"Матч за третье место никуда не переносился. Все как было заявлено полгода назад, так и остается. Это - матч №63, он пройдет в Санкт-Петербурге, никаких изменений нет. Что касается слов Леонова, то я их комментировать не могу, потому что их не слышал. Последний матч в Сочи пройдет 7-го июля, это четвертьфинал", - заявил Сорокин.