«Реал» готовит новый контракт для Хамеса Родригеса

Мадридский "Реал" намерен продлить контракт с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом.

В последнее время появилась информация о возможном уходе Родригеса из "Реала", поэтому руководство королевского клуба решило положить конец всем этим слухам. "Реал" планирует увеличить зарплату колумбийца до 9 миллионов евро в год.

В данный момент Хамес получает 6 миллионов евро в год. По некоторым данным, у Родригеса конфликт с главным тренером "Реала" Рафаэлем Бенитесом. Ситуацией пытается воспользоваться ПСЖ, чтобы купить игрока.